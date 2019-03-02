Поклонники заподозрили у Дарьи Пынзарь кризис среднего возраста
Поклонники заподозрили, что у Дарьи Пынзарь начался кризис среднего возраста. Экс-участница "Дома-2" перестала следить за своей красотой и набрала лишние килограммы.
Дарья Пынзарь, по мнению поклонников, была одной из самых ярких участниц "Дома-2", девушки завидовали ее красоте, а мужчины - ее избранникам. Теперь же ситуация изменилась - на фото можно заметить, что Пынзарь не следит за своими волосами, они стали ломкими и посеченными, появились залысины.
Более того, на последних снимках явно видно, что Дарья Пынзарь набрала лишние килограммы, особенно это бросается в глаза в области бедер, живота и лица. Многие сразу же связали данную ситуацию с кризисом среднего возраста, и посоветовали звезде взяться за себя, пока она не потеряла из-за своего внешнего вида любимого мужчину.
Дарья Пынзарь, по мнению поклонников, была одной из самых ярких участниц "Дома-2", девушки завидовали ее красоте, а мужчины - ее избранникам. Теперь же ситуация изменилась - на фото можно заметить, что Пынзарь не следит за своими волосами, они стали ломкими и посеченными, появились залысины.
Более того, на последних снимках явно видно, что Дарья Пынзарь набрала лишние килограммы, особенно это бросается в глаза в области бедер, живота и лица. Многие сразу же связали данную ситуацию с кризисом среднего возраста, и посоветовали звезде взяться за себя, пока она не потеряла из-за своего внешнего вида любимого мужчину.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:22