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Поклонники заподозрили у Дарьи Пынзарь кризис среднего возраста

Поклонники заподозрили, что у Дарьи Пынзарь начался кризис среднего возраста. Экс-участница "Дома-2" перестала следить за своей красотой и набрала лишние килограммы.
Поклонники заподозрили у Дарьи Пынзарь кризис среднего возраста

Дарья Пынзарь, по мнению поклонников, была одной из самых ярких участниц "Дома-2", девушки завидовали ее красоте, а мужчины - ее избранникам. Теперь же ситуация изменилась - на фото можно заметить, что Пынзарь не следит за своими волосами, они стали ломкими и посеченными, появились залысины.

Более того, на последних снимках явно видно, что Дарья Пынзарь набрала лишние килограммы, особенно это бросается в глаза в области бедер, живота и лица. Многие сразу же связали данную ситуацию с кризисом среднего возраста, и посоветовали звезде взяться за себя, пока она не потеряла из-за своего внешнего вида любимого мужчину.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:22

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