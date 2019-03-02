Поклонники заподозрили у Дарьи Пынзарь кризис среднего возраста

Дарья Пынзарь, по мнению поклонников, была одной из самых ярких участниц "Дома-2", девушки завидовали ее красоте, а мужчины - ее избранникам. Теперь же ситуация изменилась - на фото можно заметить, что Пынзарь не следит за своими волосами, они стали ломкими и посеченными, появились залысины.Более того, на последних снимках явно видно, что Дарья Пынзарь набрала лишние килограммы, особенно это бросается в глаза в области бедер, живота и лица. Многие сразу же связали данную ситуацию с кризисом среднего возраста, и посоветовали звезде взяться за себя, пока она не потеряла из-за своего внешнего вида любимого мужчину.