Сын Сергея Безрукова и Анны Матисон любит наблюдать за рыбками в аквариуме

Сын Безрукова и Матисон появился на свет в конце прошлого года, сейчас ему всего три месяца. Также пара растит совместную дочь Марию. В своем профиле актер периодически делится снимками семьи, а на новом фото маленький Степан лежит в своей кроватке лицом к аквариуму, притом внешности мальчика разглядеть не удается, поскольку он позирует спиной к камере. В подписи к публикации Безруков отметил, что аквариум с рыбками для его детей заменяет телевизор. Раньше за ним наблюдала дочь, теперь глядеть на подводных жителей любит и сын знаменитости.В комментариях фолловеры отметили, что аквариум действительно намного лучше, чем настоящий телевизор, и многие педиатры рекомендуют смотреть на воду. Некоторые юзеры признались, что тоже смогли бы уснуть, глядя на рыбок. Также подписчики поинтересовались, поет ли Сергей Безруков наследникам колыбельные.