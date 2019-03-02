АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Сын Сергея Безрукова и Анны Матисон любит наблюдать за рыбками в аквариуме

Сын Сергея Безрукова, рожденный в браке с Анной Матисон, любит наблюдать за рыбками в аквариуме. Новый снимок наследника отечественный актер опубликовал на своей странице в сети Instagram.
Сын Сергея Безрукова и Анны Матисон любит наблюдать за рыбками в аквариуме

Сын Безрукова и Матисон появился на свет в конце прошлого года, сейчас ему всего три месяца. Также пара растит совместную дочь Марию. В своем профиле актер периодически делится снимками семьи, а на новом фото маленький Степан лежит в своей кроватке лицом к аквариуму, притом внешности мальчика разглядеть не удается, поскольку он позирует спиной к камере. В подписи к публикации Безруков отметил, что аквариум с рыбками для его детей заменяет телевизор. Раньше за ним наблюдала дочь, теперь глядеть на подводных жителей любит и сын знаменитости.

В комментариях фолловеры отметили, что аквариум действительно намного лучше, чем настоящий телевизор, и многие педиатры рекомендуют смотреть на воду. Некоторые юзеры признались, что тоже смогли бы уснуть, глядя на рыбок. Также подписчики поинтересовались, поет ли Сергей Безруков наследникам колыбельные.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игровому смартфону Vivo iQOO
Ольга Сударкина заплатила за избиение
В Госдуме предложили создать реестр
Максим Фадеев мог уволить Олега Майами
Звезды “Уральских пельменей” Михалкова
Ольга Рапунцель начала терять волосы
Анализ лодыжки предка человека показал
Элина Камирен согласна заменить Ксению
Актриса Анна Чиповская похвасталась
В Москве сотрудник супермаркета избил
Сын Сергея Безрукова и Анны Матисон
Астрономы получили новые данные о
Жена Эмина Агаларова рассказала о
Вера Брежнева прошлась по подиуму в
Маргарита Ларченко закрывает глаза на
Ученые: Чувствительность к эмоциям
Библия подсказала конспирологам точную
В Китае археологи обнаружили «эликсир
Элла Суханова сделала роскошный ремонт
В Сети появилось архивное фото
Иосиф Оганесян и Саша Черно планируют
Ани Лорак во время гастролей оказалась
SpaceX отправила на МКС корабль Crew
Опубликован рейтинг из 5 новинок
Поклонники заподозрили у Дарьи Пынзарь
Ученые: Электронные сигареты портят
Михаил Горбачев отпразднует свое
Минздрав наградил школьника за спасение
Готовый универсал LADA Vesta SW Sport
Кратеры на Плутоне и Хароне рассказали
Просмотреть все новости