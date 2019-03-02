В Госдуме предложили создать реестр "недобросовестных" родителей





В описании документа указано: изменения будут внесены в проект «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». Так, передача детей гражданам, не имеющим права становится опекунами или усыновителями, исключается федеральным законом. Согласно сопроводительной справке, к таким категориям относятся лица, ранее отстраненные от обязанностей опекуна; бывшие усыновители, чьи обязанности по воспитанию отменены судом, и граждане, лишенные родительских прав.Появление данного реестра вызвано безответственным поведением взрослых, решивших взять в семью воспитанника детского дома. По данным, за один год попечители и опекуны отказываются от около 5 000 детей, таким образом один ребенок из 100, который остался без родителей, становится сиротой дважды.В России действуют такие известные формы устройства как: опека и попечительство, усыновление, приемная семья, патронатное воспитание. Во всех указанных формах случались критические сбои, когда сирот возвращали. Законопроект, предложенный Министерством просвещения и призван решить эту проблему посредством изменения системы подбора и подготовки кандидатов для детей-сирот.