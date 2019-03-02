Жена Эмина Агаларова рассказала о дружбе с экс-супругой певца





По словам Гавриловой, она и Алиева находятся в хороших отношениях. Кроме того, нынешней супруге Эмина Агаларова быстро удалось подружиться с детьми мужа от прежнего брака. Сейчас они дружат семьями, находясь в достаточно теплых отношениях между собой. Несколько месяцев назад у модели и исполнителя появился первый совместный ребенок.Дочь пары получила имя Афина, на чем настояла именно Алена Гаврилова. Как узнали СМИ, Агаларов сперва был не слишком рад такому выбору, супруги долго спорили между собой. В то же время избранница артиста отметила, что сейчас исполнитель рад такому имени. Впрочем, в ближайшее время пара не собирается показывать наследницу в соцсетях, намереваясь как можно дольше держать ее вдали от публичной жизни.