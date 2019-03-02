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Жена Эмина Агаларова рассказала о дружбе с экс-супругой певца

Жена известного певца Эмина Агаларова рассказала о своих отношениях с экс-супругой артиста Лейлой Алиевой. В Сети давно распространяются слухи о том, что Алена Гаврилова находится в конфронтации с бывшей избранницей мужа.
Жена Эмина Агаларова рассказала о дружбе с экс-супругой певца

По словам Гавриловой, она и Алиева находятся в хороших отношениях. Кроме того, нынешней супруге Эмина Агаларова быстро удалось подружиться с детьми мужа от прежнего брака. Сейчас они дружат семьями, находясь в достаточно теплых отношениях между собой. Несколько месяцев назад у модели и исполнителя появился первый совместный ребенок.
Жена Эмина Агаларова рассказала о дружбе с экс-супругой певца

Дочь пары получила имя Афина, на чем настояла именно Алена Гаврилова. Как узнали СМИ, Агаларов сперва был не слишком рад такому выбору, супруги долго спорили между собой. В то же время избранница артиста отметила, что сейчас исполнитель рад такому имени. Впрочем, в ближайшее время пара не собирается показывать наследницу в соцсетях, намереваясь как можно дольше держать ее вдали от публичной жизни.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:16

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