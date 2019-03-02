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Вера Брежнева прошлась по подиуму в рамках Недели моды в Париже

Известная певица Вера Брежнева прошлась по подиуму в рамках Недели моды в Париже. Одно из наиболее масштабных в мире моды событий стартовало в столице Франции еще 25 февраля.
Вера Брежнева прошлась по подиуму в рамках Недели моды в Париже

Ряд отечественных моделей регулярно появляются на модных показах мирового уровня. Редко различные Недели моды обходятся без участия Натальи Водяновой или Ирины Шейк. Теперь же ряды известных манекенщиц пополнила Вера Брежнева, она прошлась по подиуму в рамках показа Alessandra Rich. Для этого экс-участница “ВИА-Гры” облачилась в обтягивающее платье черного цвета. Впоследствии наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, а также ее длинные ноги.

Помимо Веры Брежневой по подиуму в рамках Недели моды прошлись другие известные модели. В числе манекенщиц оказалась и близкая подруга супруги Константина Меладзе Елена Перминова.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:08

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