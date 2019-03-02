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Ученые: Чувствительность к эмоциям может меняться на протяжении всей жизни

Чувствительность человека к эмоциям может меняться на протяжении всей его жизни. Соответствующие заключения сделаны учеными по итогам проведенного исследования.
Ученые: Чувствительность к эмоциям может меняться на протяжении всей жизни

Авторы работы создали специальный цифровой тест чувствительности к эмоциям, его выполнили почти 10 тысяч добровольцев возрастом 10-85 лет. Благодаря этому исследователи смогли проследить, насколько люди способны выявлять тонкие различия в выражениях лица при демонстрации страха, гнева и счастья. В итоге было сделано заключение, что с годами люди чаще всего становятся более позитивными, в то время как добровольцы подросткового возраста более остро откликаются на любые изменения в социуме.

В случае с подростками острая реакция прослеживает в тот период, когда молодые люди наиболее приспособлены к различным формам социальной угрозы, среди которых и издевательства. Нормальное развитие чувствительности к гневу впоследствии способствует решению определенных проблем, наблюдающихся на данном этапе развития.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:04

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