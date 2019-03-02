Астрономы получили новые данные о «Планете Х»





Ученые на протяжении довольно долгого времени пытаются найти доказательства существования «Планеты Х». Недавно астрономы опубликовали свои научные работы, в которых озвучили некоторые характеристики данного космического тела. Они утверждают, что так называемая «9-я планета» действительно существует. По их мнению, данный объект находится приблизительно в 500 астрономических единиц от Солнца, а его масса примерно в 5 раз больше Земли.Ранее исследователи говорили о том, что «Планета Х» может быть похожа на планету Нептун, только меньших размеров. Но сейчас специалисты считают, что космическое тело больше напоминает «супер-Землю». На данные момент информации о «9-ой планете» практически нет. Но ученые надеются, что вскоре они докажут существование «Планеты Х».