Астрономы получили новые данные о «Планете Х»
Астрономы проанализировали результаты некоторых исследований, которые касаются «Планеты Х». В результате специалисты сообщили, новые данные об этом космическом теле.
Ученые на протяжении довольно долгого времени пытаются найти доказательства существования «Планеты Х». Недавно астрономы опубликовали свои научные работы, в которых озвучили некоторые характеристики данного космического тела. Они утверждают, что так называемая «9-я планета» действительно существует. По их мнению, данный объект находится приблизительно в 500 астрономических единиц от Солнца, а его масса примерно в 5 раз больше Земли.
Ранее исследователи говорили о том, что «Планета Х» может быть похожа на планету Нептун, только меньших размеров. Но сейчас специалисты считают, что космическое тело больше напоминает «супер-Землю». На данные момент информации о «9-ой планете» практически нет. Но ученые надеются, что вскоре они докажут существование «Планеты Х».
Ученые на протяжении довольно долгого времени пытаются найти доказательства существования «Планеты Х». Недавно астрономы опубликовали свои научные работы, в которых озвучили некоторые характеристики данного космического тела. Они утверждают, что так называемая «9-я планета» действительно существует. По их мнению, данный объект находится приблизительно в 500 астрономических единиц от Солнца, а его масса примерно в 5 раз больше Земли.
Ранее исследователи говорили о том, что «Планета Х» может быть похожа на планету Нептун, только меньших размеров. Но сейчас специалисты считают, что космическое тело больше напоминает «супер-Землю». На данные момент информации о «9-ой планете» практически нет. Но ученые надеются, что вскоре они докажут существование «Планеты Х».
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24