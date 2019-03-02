В Сети появилось архивное фото загорающей топлес Аллы Пугачевой





На опубликованном фото Алла Пугачева позирует лежа на шезлонге, на ней присутствует нижняя часть купальника. Верх расстегнут, оголяя спину, однако позирует Примадонна на животе, поэтому рассмотреть что-либо пикантное не представляется возможным. Волосы певицы распущены, а глаза скрыты за солнцезащитными очками. Кадр выполнен в черно-белых тонах, а сделано фото еще в период СССР, когда артистка отдыхала на одном из курортов у Черного моря.В минувшем году супруг Пугачевой Максим Галкин поделился с поклонниками снимком жены в купальнике, на фото 69-летняя знаменитость загорает на шезлонге. Тогда публика была удивлена тому, что в своем возрасте Примадонна так хорошо выглядит. Впрочем, артистка не скрывает, что уже нередко ощущает приближение старости, поскольку по утрам ей нелегко встать с постели, а еще ее часто мучают головокружения.