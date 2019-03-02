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Библия подсказала конспирологам точную дату апокалипсиса в 2019 году

Библия подсказала конспирологам точную дату апокалипсиса в декабре 2019 года. О скором конце света рассказал независимый исследователь Дэвид Монтейн.
Библия подсказала конспирологам точную дату апокалипсиса в 2019 году

Конспирологи заявили, что апокалипсис произойдёт 21 декабря 2019 года, как это указано в Библии. Точную дату в древних текстах нашёл Дэвид Монтейн, который предрёк человечеству гибель от извержений вулканов, цунами и землетрясений. Техногенные катастрофы обоснованы положением планет Солнечной системы. Они выстроятся в определённую позицию, а цикл завершится 28 декабря.

Монтейн убеждён, что за семь дней всё живое на Земле будет полностью уничтожено. До этого конспирологи также сообщали о нахождении точной даты апокалипсиса в древних документах. Манускрипты оставили человечеству пророки, по версии которых 23 февраля 2019 года планета Нибиру столкнётся с Землёй.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:00

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