Библия подсказала конспирологам точную дату апокалипсиса в 2019 году





Конспирологи заявили, что апокалипсис произойдёт 21 декабря 2019 года, как это указано в Библии. Точную дату в древних текстах нашёл Дэвид Монтейн, который предрёк человечеству гибель от извержений вулканов, цунами и землетрясений. Техногенные катастрофы обоснованы положением планет Солнечной системы. Они выстроятся в определённую позицию, а цикл завершится 28 декабря.Монтейн убеждён, что за семь дней всё живое на Земле будет полностью уничтожено. До этого конспирологи также сообщали о нахождении точной даты апокалипсиса в древних документах. Манускрипты оставили человечеству пророки, по версии которых 23 февраля 2019 года планета Нибиру столкнётся с Землёй.