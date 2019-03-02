Ани Лорак во время гастролей оказалась на грани жизни и смерти





Инцидент произошел, когда Ани Лорак вертолетом доставляли из Волгограда в Ростов, где у нее был запланирован концерт. В этот период начал образовываться густой туман, с каждой минутой видимость ухудшалась. Еще больше артистку взволновали слова пилота, о том, чтобы предупреждать его, если в поле видимости появятся деревья, иначе возможно столкновение, передает “Пятый канал”. Во время пребывания судна в белой дымке артистка пережила настоящий стресс, однако закончилось экстремальное путешествие мирно, вертолет осуществил успешную посадку в пункте назначения.Обычно Ани Лорак путешествует в своем автодоме, во время гастролей он позволяет не выходя из транспорта принимать душ, питаться и отдыхать. В таких поездках звезду сопровождают несколько авто с балетом, техническим персоналом и необходимыми декорациями.