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Ани Лорак во время гастролей оказалась на грани жизни и смерти

Известная певица Ани Лорак во время гастролей в рамках тура “Дива” оказалась на грани жизни и смерти. Исполнительница находилась на борту вертолета во время густого тумана.
Ани Лорак во время гастролей оказалась на грани жизни и смерти

Инцидент произошел, когда Ани Лорак вертолетом доставляли из Волгограда в Ростов, где у нее был запланирован концерт. В этот период начал образовываться густой туман, с каждой минутой видимость ухудшалась. Еще больше артистку взволновали слова пилота, о том, чтобы предупреждать его, если в поле видимости появятся деревья, иначе возможно столкновение, передает “Пятый канал”. Во время пребывания судна в белой дымке артистка пережила настоящий стресс, однако закончилось экстремальное путешествие мирно, вертолет осуществил успешную посадку в пункте назначения.
Ани Лорак во время гастролей оказалась на грани жизни и смерти

Обычно Ани Лорак путешествует в своем автодоме, во время гастролей он позволяет не выходя из транспорта принимать душ, питаться и отдыхать. В таких поездках звезду сопровождают несколько авто с балетом, техническим персоналом и необходимыми декорациями.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:38

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