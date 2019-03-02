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В Китае археологи обнаружили «эликсир бессмертия»

Во время раскопок на территории провинции Хэнань в Китае археологи обнаружили древний кувшин из бронзы, наполненный жидкостью. Эксперты сделали вывод, что она относится к «эликсиру бессмертия», который существовал во времена династии Западная Хань.

В Китае археологи обнаружили «эликсир бессмертия»

В сосуде, закопанном в земле, находилось более 3-х литров жидкости. По данным лабораторных исследований, в ней содержались такие элементы, как алунит и нитрат калия. Именно они находились в рецептуре эликсира в качестве главных ингредиентов. Целители Древнего Китая верили, что эти составляющие способны подарить человечеству вечную жизнь.

Глава Института объектов археологии Ши Цзячжэнь заявил, что такое зелье еще не было обнаружено до этих пор. Он отметил, что данная находка способна перевернуть весь ход изучения жизни древних народов. Ученым открываются новые перспективы в детальном исследовании китайской цивилизации.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:55

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