Михаил Горбачев отпразднует свое 88-летие в кругу друзей





Свой очередной день рождения Горбачев традиционно отмечает 2 марта. По словам представителя единственного президента СССР, никаких особых торжественного характера мероприятий в связи с 88-летием политика не предвидится, свой праздник деятель намеревается провести в узком кругу, где будут присутствовать только члены его семьи и близкие друзья.В минувшем году личный праздник Горбачев отмечал в фонде, где присутствовали сотрудники и старые друзья.