Михаил Горбачев отпразднует свое 88-летие в кругу друзей
Свой 88-й день рождения отечественный политик Михаил Горбачев намерен отпраздновать в кругу друзей и семьи. Об этом в беседе с представителями СМИ рассказал Павел Палажченко, один из представителей “Горбачев фонда”.
Свой очередной день рождения Горбачев традиционно отмечает 2 марта. По словам представителя единственного президента СССР, никаких особых торжественного характера мероприятий в связи с 88-летием политика не предвидится, свой праздник деятель намеревается провести в узком кругу, где будут присутствовать только члены его семьи и близкие друзья.
В минувшем году личный праздник Горбачев отмечал в фонде, где присутствовали сотрудники и старые друзья.
Свой очередной день рождения Горбачев традиционно отмечает 2 марта. По словам представителя единственного президента СССР, никаких особых торжественного характера мероприятий в связи с 88-летием политика не предвидится, свой праздник деятель намеревается провести в узком кругу, где будут присутствовать только члены его семьи и близкие друзья.
В минувшем году личный праздник Горбачев отмечал в фонде, где присутствовали сотрудники и старые друзья.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:09