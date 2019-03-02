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Михаил Горбачев отпразднует свое 88-летие в кругу друзей

Свой 88-й день рождения отечественный политик Михаил Горбачев намерен отпраздновать в кругу друзей и семьи. Об этом в беседе с представителями СМИ рассказал Павел Палажченко, один из представителей “Горбачев фонда”.
Михаил Горбачев отпразднует свое 88-летие в кругу друзей

Свой очередной день рождения Горбачев традиционно отмечает 2 марта. По словам представителя единственного президента СССР, никаких особых торжественного характера мероприятий в связи с 88-летием политика не предвидится, свой праздник деятель намеревается провести в узком кругу, где будут присутствовать только члены его семьи и близкие друзья.

В минувшем году личный праздник Горбачев отмечал в фонде, где присутствовали сотрудники и старые друзья.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:09

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