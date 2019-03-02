Ученые: Электронные сигареты портят связки и вызывают хрипоту





Автор научной работы Дебора Оссип уверена, число любителей вейпинга буде увеличиваться, что в результате скажется на здоровье людей. Поскольку в ходе исследования выяснялось, что электронные сигареты небезопасны из-за различных добавок, которые используются вместе со специальными никотиновыми капсулами. Научные работники утверждают, что они портят голосовые связки. Также сообщается, что у таких лиц может появиться хрипота, которую вызывает аномальное сужение дыхательных путей. Подобное состояние становится предшественником таких заболеваний, как бронхогенный рак, сердечная недостаточность или эмфизема легких.Ранее исследование помогло выяснить, что выбросы ароматизаторов в электронных сигаретах повреждают клетки лёгких, а это может привести к воспалительному процессу и различным инфекциям.