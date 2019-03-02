Опубликован рейтинг из 5 новинок Женевского автосалона, которых ждёт коммерческий успех





Ещё прошлые поколения автомобилей пользовались большой популярностью у россиян. Среди преимуществ модели специалисты называют надёжность и неприхотливость, кроме того, положительно выделяются и компактные размеры. Второе место занимает Renault Clio с полностью переработанной внешностью и новыми техническими решениями в конструкции. Впрочем, на отечественном рынке модель вряд ли появится. ТОП-3 закрывает кроссовер Skoda Kamiq, появление которого у российских дилеров всё же ожидается.Четвёртое место у подключаемого гибрида под названием Kia Niro, оснащенного 1,6-литровым мотором и аккумулятором на 1,55 кВт/час. В заключении эксперты решили выделить и китайский автомобиль SsangYong Korando, ведь даже его базовая версия получит богатое оснащение.