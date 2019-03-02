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Катя Колисниченко боялась, что перестанет привлекать мужа во время беременности

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко боялась, что потолстеет и перестанет привлекать мужа во время беременности. На деле же оказалось, что супруг стал к ней ещё более внимателен и нежен.

Катя Колисниченко боялась, что перестанет привлекать мужа во время беременности


Катя Колисниченко долгое время держала в тайне от общественности свою беременность. Экс-участница «Дома-2» не любитель афишировать личную жизнь, а потому молчала до момента, пока у неё не появился заметный живот. В начале интересного положения, призналась будущая мать, её мучил жуткий токсикоз, но сейчас она только наслаждается каждым днём.

Катя Колисниченко боялась, что перестанет привлекать мужа во время беременности


Кроме того, очень часто Катя Колисниченко задумывалась над тем, что может потолстеть, а также явно перестанет привлекать мужа, но супруг окружил девушку заботой и вниманием, а потому все страхи быстро развеялись. Ожидающая рождения мальчика пара всё ещё не определилась с местом родов, но экс-участница «Дома-2» по этому поводу не переживает, считая, что у неё ещё достаточно времени для решения подобных вопросов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:19

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