Катя Колисниченко боялась, что перестанет привлекать мужа во время беременности





Катя Колисниченко долгое время держала в тайне от общественности свою беременность. Экс-участница «Дома-2» не любитель афишировать личную жизнь, а потому молчала до момента, пока у неё не появился заметный живот. В начале интересного положения, призналась будущая мать, её мучил жуткий токсикоз, но сейчас она только наслаждается каждым днём.Кроме того, очень часто Катя Колисниченко задумывалась над тем, что может потолстеть, а также явно перестанет привлекать мужа, но супруг окружил девушку заботой и вниманием, а потому все страхи быстро развеялись. Ожидающая рождения мальчика пара всё ещё не определилась с местом родов, но экс-участница «Дома-2» по этому поводу не переживает, считая, что у неё ещё достаточно времени для решения подобных вопросов.