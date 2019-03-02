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В Москве мужчина жестоко расправился с супругой и ребенком

В Москве местный житель с особой жестокостью расправился с собственными супругой и ребенком. Сведения о случившемся подтверждают сотрудники СКР столичного региона.
В Москве мужчина жестоко расправился с супругой и ребенком

Инцидент отмечен в квартире не северо-востоке Москвы, где утром 2 марта удалось обнаружить трупы женщины и ее ребенка. На телах покойных зафиксированы многочисленные ножевые ранения, которые впоследствии и послужили причиной смерти. Известно, что в убийстве женщины и пятилетнего мальчика подозревается 34-летний глава семейства, его медики госпитализировали с резаными ранами рук. Сейчас возможному злоумышленнику предоставляется необходима помощь.

По данным СМИ, семья несколько лет назад переехала в Москву из Украины, проживая с матерью убитой женщины в квартире. На супруга покойная гражданка не жаловалась, серьезных конфликтов между ними в последнее время не наблюдалось. Кроме того, недавно пара закончила проводить ремонт в детской и не испытывала каких-либо трудностей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:11

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