В Москве мужчина жестоко расправился с супругой и ребенком





Инцидент отмечен в квартире не северо-востоке Москвы, где утром 2 марта удалось обнаружить трупы женщины и ее ребенка. На телах покойных зафиксированы многочисленные ножевые ранения, которые впоследствии и послужили причиной смерти. Известно, что в убийстве женщины и пятилетнего мальчика подозревается 34-летний глава семейства, его медики госпитализировали с резаными ранами рук. Сейчас возможному злоумышленнику предоставляется необходима помощь.По данным СМИ, семья несколько лет назад переехала в Москву из Украины, проживая с матерью убитой женщины в квартире. На супруга покойная гражданка не жаловалась, серьезных конфликтов между ними в последнее время не наблюдалось. Кроме того, недавно пара закончила проводить ремонт в детской и не испытывала каких-либо трудностей.