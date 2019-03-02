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Минздрав наградил школьника за спасение жизни пассажира на борту самолета

В Минздраве России решили наградить спасшего жизнь пассажиру Богдана Рудика благодарностью. Десятикласснику удалось оказать первую помощь пострадавшему на борту самолета, следовавшего рейсом Сочи-Москва, говорится в документе, подписанном главой ведомства Вероникой Скворцовой.
Минздрав наградил школьника за спасение жизни пассажира на борту самолета

Богдан Рудик получил хорошие знания и навыки оказания первой помощи в специальном медицинском классе. Именно благодаря действиям юноши мужчина избежал летального исхода.

Юный герой вместе с родными летел в российскую столицу из Сочи после школьных каникул. В один из моментов школьник заметил, как у одного из пассажиров пошла носом кровь, а потом он потерял сознание. Юноша решил очистить полость рта и гортань, а затем через дыхательный реанимационный мешок помогал дышать пострадавшему вместе с сотрудниками авиалайнера.

Благодаря помощи и умениям молодого человека состояние пассажира было стабилизировано, но из-за инцидента самолету пришлось срочно приземлится в Воронеже, где мужчина был передан медицинским специалистам.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:05

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