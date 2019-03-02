Минздрав наградил школьника за спасение жизни пассажира на борту самолета





Богдан Рудик получил хорошие знания и навыки оказания первой помощи в специальном медицинском классе. Именно благодаря действиям юноши мужчина избежал летального исхода.Юный герой вместе с родными летел в российскую столицу из Сочи после школьных каникул. В один из моментов школьник заметил, как у одного из пассажиров пошла носом кровь, а потом он потерял сознание. Юноша решил очистить полость рта и гортань, а затем через дыхательный реанимационный мешок помогал дышать пострадавшему вместе с сотрудниками авиалайнера.Благодаря помощи и умениям молодого человека состояние пассажира было стабилизировано, но из-за инцидента самолету пришлось срочно приземлится в Воронеже, где мужчина был передан медицинским специалистам.