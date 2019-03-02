Кратеры на Плутоне и Хароне рассказали ученым о недостатке малых тел в Поясе Койпера





Астрономы провели анализ распределения по размерам ударных кратеров на просторах Плутона и главном спутнике планеты Хароне, для чего использовались снимки зонда New Horizons. В итоге установлено, что ударные кратеры формировались, как результат столкновений с несколькими отдельными группами объектов Пояса Койпера. На Хароне выявлена нехватка относительно компактных кратеров диаметром не более 13 км. Это свидетельствует в пользу того, что в Поясе Койпера может иметься заметно меньше объектов с размерами 91 м - 1,6 км, нежели считалось прежде.Полученные итоги свидетельствую, что процессы формирования, а также последующей эволюции Пояса Койпера имеют ряд отличий от аналогичных процессов, наблюдаемым астрономами в Главном поясе астероидов. Там фиксируется гораздо большее число небольших тел.