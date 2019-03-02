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Кратеры на Плутоне и Хароне рассказали ученым о недостатке малых тел в Поясе Койпера

Ученые сумели по кратерам на поверхности Плутона и Харона узнать о недостатке малых тел в Поясе Койпера. Последний является областью за орбитой Нептуна, имея небесные тела, которые в течение последних 4 млрд лет остаются нетронутыми.
Кратеры на Плутоне и Хароне рассказали ученым о недостатке малых тел в Поясе Койпера

Астрономы провели анализ распределения по размерам ударных кратеров на просторах Плутона и главном спутнике планеты Хароне, для чего использовались снимки зонда New Horizons. В итоге установлено, что ударные кратеры формировались, как результат столкновений с несколькими отдельными группами объектов Пояса Койпера. На Хароне выявлена нехватка относительно компактных кратеров диаметром не более 13 км. Это свидетельствует в пользу того, что в Поясе Койпера может иметься заметно меньше объектов с размерами 91 м - 1,6 км, нежели считалось прежде.

Полученные итоги свидетельствую, что процессы формирования, а также последующей эволюции Пояса Койпера имеют ряд отличий от аналогичных процессов, наблюдаемым астрономами в Главном поясе астероидов. Там фиксируется гораздо большее число небольших тел.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:55

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