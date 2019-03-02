Маргарита Ларченко убеждена, что увеличенная грудь изменит её жизнь в лучшую сторону
Маргарита Ларченко убеждена, что после увеличения груди в её жизни всё кардинально изменится в лучшую сторону. Кроме того, девушка очень рада, что её новый бюст по достоинству оценил возлюбленный Илья Яббаров.
Маргарита Ларченко сейчас восстанавливается после операции по увеличению груди, что даётся ей, мягко говоря, не очень просто. Она призналась в болях, которые испытывает даже во время обычной попытки встать с кровати. Сейчас девушка практически всё время ходит в поддерживающем бандаже и регулярно делает перевязки с помощью Ильи Яббарова.
Даже учитывая дискомфорт и периодическую боль, девушка заявляет, что оно того стоит, ведь грудь, по её мнению, «правит миром», а значит вскоре и вся жизнь кардинально изменится. Несмотря на восторг Маргариты Ларченко от 3 размера бюста, пользователи Сети призывают её «увеличивать мозг», а не радоваться очередной выпуклости на теле.
Маргарита Ларченко сейчас восстанавливается после операции по увеличению груди, что даётся ей, мягко говоря, не очень просто. Она призналась в болях, которые испытывает даже во время обычной попытки встать с кровати. Сейчас девушка практически всё время ходит в поддерживающем бандаже и регулярно делает перевязки с помощью Ильи Яббарова.
Даже учитывая дискомфорт и периодическую боль, девушка заявляет, что оно того стоит, ведь грудь, по её мнению, «правит миром», а значит вскоре и вся жизнь кардинально изменится. Несмотря на восторг Маргариты Ларченко от 3 размера бюста, пользователи Сети призывают её «увеличивать мозг», а не радоваться очередной выпуклости на теле.