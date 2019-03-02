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Маргарита Ларченко убеждена, что увеличенная грудь изменит её жизнь в лучшую сторону

Маргарита Ларченко убеждена, что после увеличения груди в её жизни всё кардинально изменится в лучшую сторону. Кроме того, девушка очень рада, что её новый бюст по достоинству оценил возлюбленный Илья Яббаров.

Маргарита Ларченко убеждена, что увеличенная грудь изменит её жизнь в лучшую сторону


Маргарита Ларченко сейчас восстанавливается после операции по увеличению груди, что даётся ей, мягко говоря, не очень просто. Она призналась в болях, которые испытывает даже во время обычной попытки встать с кровати. Сейчас девушка практически всё время ходит в поддерживающем бандаже и регулярно делает перевязки с помощью Ильи Яббарова.

Маргарита Ларченко убеждена, что увеличенная грудь изменит её жизнь в лучшую сторону


Даже учитывая дискомфорт и периодическую боль, девушка заявляет, что оно того стоит, ведь грудь, по её мнению, «правит миром», а значит вскоре и вся жизнь кардинально изменится. Несмотря на восторг Маргариты Ларченко от 3 размера бюста, пользователи Сети призывают её «увеличивать мозг», а не радоваться очередной выпуклости на теле.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:01

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