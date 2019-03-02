Дочь Стивена Хокинга рассказала о планах покойного отца относительно виртуальной реальности





Люси Хокинг рассказала журналистам, что ее отец при жизни прилагал огромные усилия для детального изучения виртуальной реальности. Он использовал всевозможные медиа-ресурсы, занимался съемками фильмов. Ученый стремился к тому, чтобы его труды не пропали бесследно для молодого поколения, а наоборот, стали толчком для дальнейшего развития.По поручению Стивена Хокинга продюсер одного из проектов Энтони Геффен консультировался с физиками по поводу реальности черных дыр. Информация будет доступна уже в следующем году в фильме, который будет посвящен великому ученому.Люси Хокинг отметила, что общественность сможет перенять уникальный опыт из полученной информации. С помощью виртуальной реальности появится возможность побывать в разных уголках Вселенной для исследования черных дыр.