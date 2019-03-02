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SpaceX отправила на МКС корабль Crew Dragon с манекеном Рипли на борту

SpaceX отправила на МКС частный корабль Crew Dragon с манекеном Ripley на борту. Тестовый полёт прошёл в авторежиме без экипажа.
SpaceX отправила на МКС корабль Crew Dragon с манекеном Рипли на борту

Впервые в истории США NASA запустило к МКС судно Crew Dragon частной компании SpaceX. В Twitter транслировался старт Falcon 9 с Канаверала, который произошёл в 10:49 утра по Москве на космодроме во Флориде. Часть ракеты-носителя приземлилась в Атлантическом океане на подготовленную плавучую платформу.

Dragon-2 вышел на орбиту и движется к станции, чтобы достичь её 3 марта. На его борту нет экипажа, и полёт происходит в автоматическом режиме. Оставленного на Crew Dragon манекена назвали Рипли, как и главную героиню триллера "Чужой".

Новое космическое судно, рассчитанное на перевозку 7 человек, собрали на базе предшественника Dragon. Пилотируемый полёт состоится в июне.

После 2011 года астронавты США отправлялись на МКС российскими "Союзами". В 2014-м NASA оформило контракты с несколькими частными компаниями для создания новых кораблей. Starliner, построенный Boeing, запустят в апреле, а летом на нём отправят на орбиту астронавтов.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:30

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