Готовый универсал LADA Vesta SW Sport запечатлели на тестах
В Сети опубликован снимок Lada Vesta SW Sport. Судя по оригинальным деталям, «спрятанных» под камуфляжем, вроде заднего бампера с раздвоенным выхлопом, бокового порога и расширенных пластиковых крыльев, речь действительно идёт о спортивной версии модели.
Транспортное средство удалось запечатлеть в одном из районов Тольятти вблизи управления АвтоВАЗа. Судя по всему, данный экземпляр проходил доводочные и дорожные тестирования. По-видимому, в Lada Sport очень заинтересованы в скором выходе новинки. Напомним, что рыночная перспектива «спортивного» универсала напрямую связана с успехом Lada Vesta Sport, отмечают эксперты.
По словам вице-президента бренда в сфере продаж и маркетинга Яна Птачека, поначалу стоит оценить продажи седана Vesta Sport на российском рынке, и лишь затем задумываться о появлении транспортного средства в кузове универсал.
Транспортное средство удалось запечатлеть в одном из районов Тольятти вблизи управления АвтоВАЗа. Судя по всему, данный экземпляр проходил доводочные и дорожные тестирования. По-видимому, в Lada Sport очень заинтересованы в скором выходе новинки. Напомним, что рыночная перспектива «спортивного» универсала напрямую связана с успехом Lada Vesta Sport, отмечают эксперты.
По словам вице-президента бренда в сфере продаж и маркетинга Яна Птачека, поначалу стоит оценить продажи седана Vesta Sport на российском рынке, и лишь затем задумываться о появлении транспортного средства в кузове универсал.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:00