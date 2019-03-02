Готовый универсал LADA Vesta SW Sport запечатлели на тестах





Транспортное средство удалось запечатлеть в одном из районов Тольятти вблизи управления АвтоВАЗа. Судя по всему, данный экземпляр проходил доводочные и дорожные тестирования. По-видимому, в Lada Sport очень заинтересованы в скором выходе новинки. Напомним, что рыночная перспектива «спортивного» универсала напрямую связана с успехом Lada Vesta Sport, отмечают эксперты.По словам вице-президента бренда в сфере продаж и маркетинга Яна Птачека, поначалу стоит оценить продажи седана Vesta Sport на российском рынке, и лишь затем задумываться о появлении транспортного средства в кузове универсал.