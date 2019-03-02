Эксперты сравнили смартфоны Xperia XZ3 и Xperia 1 от Sony





Xperia 1 может похвастаться дисплеем на 6,5 дюймов, он имеет соотношение 21:9 и отличается высокой четкостью передачи цветов, превосходя способности 6-дюймового экрана Xperia XZ3. Кроме того, предшественник имеет только одну камеру, а у новинки предусмотрены сразу три объектива, также разработчик улучшил способности зума. В качестве процессора новая модель использует мощный Snapdragon 855, являясь первым обладателем этого чипсета среди Android-устройств. У Xperia XZ3 установлена более слабая версия 845.В Xperia 1 реализована возможность разделения дисплея на две части, а с помощью технологии Side Sense можно запускать любимые программы посредством касания к краю смартфона. Сбоку новинки разместился сканер отпечатков. Единственным весомым преимуществом у Xperia XZ3 эксперты считают наличие беспроводной зарядки.