Милена Безбородова хочет стать астрологом
Участница скандальной телестройки «Дом-2» Милена Безбородова хочет стать астрологом. Об этом девушка сообщила в своём микроблоге в Instagram, где также пожаловалась, что Алексей Безус её совершенно не поддерживает.
Милена Безбородова не скрывает своего желания развиваться и даже пойти учиться. Некоторое время девушка планировала стать визажистом, но остановили её не только постоянные съёмки в проекте «Дом-2», но и отсутствие достаточной суммы денег для покупки необходимого количества косметики.
Теперь же Безбородова остановилась на другой профессии — она хочет стать астрологом. Для реализации задуманного девушка Алексея Безуса в первую очередь обратилась за помощью к собственным подписчикам в Instagram, возложив на них ответственность за поиск уроков и необходимой для обучения литературы.
Впрочем, мало кто серьёзно отнёсся к такой просьбе. Большинство подписчиков согласились с Алексеем Безусом, который не поддерживает затею возлюбленной, а только критикует. Фолловеры настаивают на том, что молодой девушке необходимо получить нормальное образование, а не пытаться ничего не делая стать астрологом.
Милена Безбородова не скрывает своего желания развиваться и даже пойти учиться. Некоторое время девушка планировала стать визажистом, но остановили её не только постоянные съёмки в проекте «Дом-2», но и отсутствие достаточной суммы денег для покупки необходимого количества косметики.
Теперь же Безбородова остановилась на другой профессии — она хочет стать астрологом. Для реализации задуманного девушка Алексея Безуса в первую очередь обратилась за помощью к собственным подписчикам в Instagram, возложив на них ответственность за поиск уроков и необходимой для обучения литературы.
Впрочем, мало кто серьёзно отнёсся к такой просьбе. Большинство подписчиков согласились с Алексеем Безусом, который не поддерживает затею возлюбленной, а только критикует. Фолловеры настаивают на том, что молодой девушке необходимо получить нормальное образование, а не пытаться ничего не делая стать астрологом.