Милена Безбородова хочет стать астрологом





Милена Безбородова не скрывает своего желания развиваться и даже пойти учиться. Некоторое время девушка планировала стать визажистом, но остановили её не только постоянные съёмки в проекте «Дом-2», но и отсутствие достаточной суммы денег для покупки необходимого количества косметики.Теперь же Безбородова остановилась на другой профессии — она хочет стать астрологом. Для реализации задуманного девушка Алексея Безуса в первую очередь обратилась за помощью к собственным подписчикам в Instagram, возложив на них ответственность за поиск уроков и необходимой для обучения литературы.Впрочем, мало кто серьёзно отнёсся к такой просьбе. Большинство подписчиков согласились с Алексеем Безусом, который не поддерживает затею возлюбленной, а только критикует. Фолловеры настаивают на том, что молодой девушке необходимо получить нормальное образование, а не пытаться ничего не делая стать астрологом.