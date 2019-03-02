Ученые определили национальность загадочных мумий Ямала





В рамках своей работы специалистам удалось выделить митохондриальную ДНК мумифицированных останков. Исследование охватывало трех взрослых и одного ребенка, их трупы были обнаружены в некрополе времен Средневековья под Салехардом. Итоги указывают в пользу того, что некрополь мог быть построен аборигенами севера Западной Сибири. Ученые подчеркивают, что с большой долей вероятности найденные останки могут принадлежать обитавшим здесь в прошлом ненцам. В поддержку этой теории указывают частички одежды и мехов, а также некоторые элементы украшений погребенных.Также исследования позволили предположить, что местные жители не являлись оленеводами, ведь в их могилах отсутствуют необходимые для такого промысла орудия и инструменты. Вероятно, их деятельность больше ориентировалась на рыболовство и охоту, также они могли заниматься собирательством.