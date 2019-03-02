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Ученые определили национальность загадочных мумий Ямала

Ученым в ходе исследований удалось определить национальность загадочных мумий, обнаруженных на территории Ямала. Соответствующая работа проводилась группой исследователей из России и Южной Кореи.
Ученые определили национальность загадочных мумий Ямала

В рамках своей работы специалистам удалось выделить митохондриальную ДНК мумифицированных останков. Исследование охватывало трех взрослых и одного ребенка, их трупы были обнаружены в некрополе времен Средневековья под Салехардом. Итоги указывают в пользу того, что некрополь мог быть построен аборигенами севера Западной Сибири. Ученые подчеркивают, что с большой долей вероятности найденные останки могут принадлежать обитавшим здесь в прошлом ненцам. В поддержку этой теории указывают частички одежды и мехов, а также некоторые элементы украшений погребенных.

Также исследования позволили предположить, что местные жители не являлись оленеводами, ведь в их могилах отсутствуют необходимые для такого промысла орудия и инструменты. Вероятно, их деятельность больше ориентировалась на рыболовство и охоту, также они могли заниматься собирательством.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:24

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