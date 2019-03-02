В «Охотниках за привидениями 3» снимутся Финн Вулфард и Кэрри Кун





На данный момент все подробности не разглашаются. Но уже стало известно, что в сюжете кинофильма «Охотники за привидениями 3» будет рассказана история одинокой матери и ее наследника. Предполагается, что звезда «Мстители: Война бесконечности» Кэрри Кун сыграет главу семьи, а Финн Вулфард, который известен зрителям по телесериалу «Очень странные дела», будет ее сыном. Также сообщается, что «Охотники за привидениями 3» выйдут в прокат 10 июля 2020 года. А старт съемочного процесса назначен на 13 мая текущего года.Ранее в своем интервью режиссер Джейсон Райтман заявил, что новая часть кинофильма будут следовать стилю 2-х аналогов, которые были выпущены в 1984 и 1989 годах. Многие поклонники фантастического фильма про приведений уже с нетерпением ждут его продолжения.