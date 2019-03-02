АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

В «Охотниках за привидениями 3» снимутся Финн Вулфард и Кэрри Кун

Зарубежные издания сообщили, что в «Охотниках за привидениями 3» сыграют Финн Вулфард и Кэрри Кун. Представители данных актеров уже начали переговоры с киностудией.

В «Охотниках за привидениями 3» снимутся Финн Вулфард и Кэрри Кун

На данный момент все подробности не разглашаются. Но уже стало известно, что в сюжете кинофильма «Охотники за привидениями 3» будет рассказана история одинокой матери и ее наследника. Предполагается, что звезда «Мстители: Война бесконечности» Кэрри Кун сыграет главу семьи, а Финн Вулфард, который известен зрителям по телесериалу «Очень странные дела», будет ее сыном. Также сообщается, что «Охотники за привидениями 3» выйдут в прокат 10 июля 2020 года. А старт съемочного процесса назначен на 13 мая текущего года.

В «Охотниках за привидениями 3» снимутся Финн Вулфард и Кэрри Кун

Ранее в своем интервью режиссер Джейсон Райтман заявил, что новая часть кинофильма будут следовать стилю 2-х аналогов, которые были выпущены в 1984 и 1989 годах. Многие поклонники фантастического фильма про приведений уже с нетерпением ждут его продолжения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
SpaceX отправила на МКС корабль Crew
Опубликован рейтинг из 5 новинок
Поклонники заподозрили у Дарьи Пынзарь
Ученые: Электронные сигареты портят
Михаил Горбачев отпразднует свое
Минздрав наградил школьника за спасение
Готовый универсал LADA Vesta SW Sport
Кратеры на Плутоне и Хароне рассказали
Дочь Стивена Хокинга рассказала о
Эксперты сравнили смартфоны Xperia XZ3
В «Охотниках за привидениями 3»
Ученые определили национальность
Катя Колисниченко боялась, что
Сергей Доренко высмеял режиссера Никиту
В Москве мужчина жестоко расправился с
Евросоюз запретил Польше строительство
Болгарские археологи нашли статуэтку
Маргарита Ларченко убеждена, что
Опубликован список автомобилей, на
Ирина Слуцкая опровергла слухи о
Ученые разработали гель из яда
Милена Безбородова хочет стать
Настасью Самбурскую заподозрили в
Британские ученые назвали способы для
Кристина Асмус заявила, что дома
Ученые раскрыли тайну смерти
«Дом-2»: Антон Беккужев сообщил Ольге
Более 800 км труб проложили в
Вера Брежнева отменила свое выступление
Специалисты назвали главные советы по
Просмотреть все новости