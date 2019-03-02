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Сергей Доренко высмеял режиссера Никиту Михалкова после критики в его адрес

Отечественный журналист Сергей Доренко открыто высмеял режиссера Никиту Михалкова после критики в его адрес. В Сети представитель СМИ решил продолжить словесную перепалку с деятелем.
Сергей Доренко высмеял режиссера Никиту Михалкова после критики в его адрес

Все началось с эфира радиостанции “Говорит Москва”, когда Сергей Доренко раскритиковал Михалкова за слова в адрес участниц Comedy Woman после их шутки о генерале Карбышеве. Журналист заявил, что для того, чтобы над отечественной историей не смеялись, необходимо забрать у режиссера камеру. В ответ Михалков озвучил критику в адрес Доренко, считая, что он не имеет права называть себя “экспертом” и рассуждать по поводу таких вопросов.

Продолжая конфликт, журналист принес Михалкову извинения, назвав себя “прахом под копытами коней” режиссера. В шутливой форме Сергей Доренко заявил о готовности ради прощения от деятеля “обгрызть ногти” на пальцах Никиты Михалкова.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:16

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