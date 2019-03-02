Болгарские археологи нашли статуэтку Великой богини возрастом 8 тысяч лет
Болгарские археологи нашли возле города Узуново статуэтку Великой богини возрастом до 8 тысяч лет. Изделие было изготовлено в неолите по особой утерянной технологии.
Болгарские археологи обнаружили на раскопках древнего поселения каменную скульптуру Великой богини, которой поклонялись европейские земледельцы. Статуэтку вырезали 7-8 тысяч лет назад, когда человечество переходило от охоты к оседлому образу жизни. Историки предполагают, что первые люди поклонялись женскому началу, а в определённых племенах господствовал матриархат.
С появлением патриархата главным ста Бог-отец, как это наблюдается в христианстве, иудаизме и исламе. Отголоски веры в Богиню-мать сохранились в поклонении Богородице. В Болгарии нашлась лишь верхняя часть статуэтки, при создании которой применяли технику Лепенского Вира. Подобный способ обработки камня давно забыт.
Как рассказал сотрудник музея Врацы, на раскопках также нашли наконечники стрел, глиняные диски для ритуалов, осколки посуды, инструменты из кости и камня, и гарпун для рыбалки. После господства Богини-матери с развитием земледелия началась вера в богиню плодородия.
Болгарские археологи обнаружили на раскопках древнего поселения каменную скульптуру Великой богини, которой поклонялись европейские земледельцы. Статуэтку вырезали 7-8 тысяч лет назад, когда человечество переходило от охоты к оседлому образу жизни. Историки предполагают, что первые люди поклонялись женскому началу, а в определённых племенах господствовал матриархат.
С появлением патриархата главным ста Бог-отец, как это наблюдается в христианстве, иудаизме и исламе. Отголоски веры в Богиню-мать сохранились в поклонении Богородице. В Болгарии нашлась лишь верхняя часть статуэтки, при создании которой применяли технику Лепенского Вира. Подобный способ обработки камня давно забыт.
Как рассказал сотрудник музея Врацы, на раскопках также нашли наконечники стрел, глиняные диски для ритуалов, осколки посуды, инструменты из кости и камня, и гарпун для рыбалки. После господства Богини-матери с развитием земледелия началась вера в богиню плодородия.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:05