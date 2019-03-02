Опубликован список автомобилей, на которых ездят самые агрессивные водители





Второе место досталось водителям отечественной Lada – почти 28%, а ТОП-3 замыкают владельцы Mercedes-Benz (чуть менее 4,5%). Среди самых спокойных автолюбителей называются те, кто владеют моделями Cadillac, Jeep, Opel и Mini. Более 3,5% респондентов указали на то, что самыми агрессивными являются водители такси и маршрутных автобусов. В рейтинге неторопливых автомобилистов водители Lada, Renault и Daewoo заняли первые три места рейтинга с результатом в 20, 12 и 7% соответственно.В данном случае, люди за рулём привыкли задерживаться на светофоре, ездить медленнее потока и пропускать повороты, подытожили аналитики. Чаще всего за нарушение ПДД штрафуют владельцев элитных машин вроде McLaren, Porsche, а также Lamborghini.