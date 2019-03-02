«Дом-2»: Антон Беккужев сообщил Ольге Рапунцель, что ее отец умер





По словам Беккужева, отец Ольга Рапунцель умер.Не секрет, что до сих пор настоящую фамилию возлюбленной Дмитрия Дмитренко никто не знает. Это и является прекрасным поводом для различных сплетен, гипотез, а время от времени и полной чуши.Нужно сказать, что многих телезрителей очень удивляет этот факт, ведь в таком случае остается под вопросом, как администрация «Дома-2» составляла договор с Ольгой Рапунцель.На днях в эфир вышел очередной выпуск телешоу «Бородина против Бузовой», в котором Антон Беккужев поспешил сообщить Ольге, что редакция реалити-шоу не так давно занялась поиском ее родителя.Спецкор журнала «Дом-2» сообщил, что, невзирая на нежелание Рапунцель знакомиться с отцом, им все-таки удалось отыскать мужчину, которого в последний раз длинноволосая красавица видела еще маленькой.Стоит напомнить, что в свое время Ольга рассказала участникам и ведущим «Дома-2» жуткую историю своей семьи. По словам Рапунцель, в ее семействе все женщины очень сильные и властные, поэтому мужчины, которые уходили от них, никогда на самом деле не оставляли их по собственному желанию, они умирали.К слову, известно, что так случилось с родным дедушкой Ольги и Алены, а также с отцом младшей сестры Рапунцель.