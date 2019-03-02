АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

«Дом-2»: Антон Беккужев сообщил Ольге Рапунцель, что ее отец умер

Спецкор журнала реалити-шоу «Дом-2» Антон Беккужев признался, что разыскал отца «бренда» скандально-известного проекта.

По словам Беккужева, отец Ольга Рапунцель умер.

«Дом-2»: Антон Беккужев сообщил Ольге Рапунцель, что ее отец умер

Не секрет, что до сих пор настоящую фамилию возлюбленной Дмитрия Дмитренко никто не знает. Это и является прекрасным поводом для различных сплетен, гипотез, а время от времени и полной чуши.

Нужно сказать, что многих телезрителей очень удивляет этот факт, ведь в таком случае остается под вопросом, как администрация «Дома-2» составляла договор с Ольгой Рапунцель.

На днях в эфир вышел очередной выпуск телешоу «Бородина против Бузовой», в котором Антон Беккужев поспешил сообщить Ольге, что редакция реалити-шоу не так давно занялась поиском ее родителя.

«Дом-2»: Антон Беккужев сообщил Ольге Рапунцель, что ее отец умер

Спецкор журнала «Дом-2» сообщил, что, невзирая на нежелание Рапунцель знакомиться с отцом, им все-таки удалось отыскать мужчину, которого в последний раз длинноволосая красавица видела еще маленькой.

Стоит напомнить, что в свое время Ольга рассказала участникам и ведущим «Дома-2» жуткую историю своей семьи. По словам Рапунцель, в ее семействе все женщины очень сильные и властные, поэтому мужчины, которые уходили от них, никогда на самом деле не оставляли их по собственному желанию, они умирали.

К слову, известно, что так случилось с родным дедушкой Ольги и Алены, а также с отцом младшей сестры Рапунцель.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Маргарита Ларченко убеждена, что
Опубликован список автомобилей, на
Ирина Слуцкая опровергла слухи о
Ученые разработали гель из яда
Милена Безбородова хочет стать
Настасью Самбурскую заподозрили в
Британские ученые назвали способы для
Кристина Асмус заявила, что дома
Ученые раскрыли тайну смерти
«Дом-2»: Антон Беккужев сообщил Ольге
Более 800 км труб проложили в
Вера Брежнева отменила свое выступление
Специалисты назвали главные советы по
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Илья Яббаров отказался участвовать в
Медики: От этих популярных процедур
Алёна Водонаева призналась в слабости к
Дмитрий Исхаков: Полине Гагариной пора
В Ленобласти из реки вытащили
В Китае посетители Starbucks устраивают
«Дом-2»: Милена Безбородова передумала
Скончался лауреат Нобелевской премии по
Ольга Бузова назвала себя «ругающимся
Мечехвосты оказались родственниками
Ушла из жизни актриса Кэтрин Хелмонд
Для православных верующих наступила
Екатерина Волкова получила травму после
СМИ подсчитали, сколько зарабатывают
В Подмосковье столкнувшиеся фура и
Садальский высказал предположение о
Просмотреть все новости