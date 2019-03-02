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Настасью Самбурскую заподозрили в появлении нового возлюбленного

У отечественной актрисы Настасьи Самбурской мог появиться новый возлюбленный. Такое предположение сделали СМИ после публикации звездой “Универа. Новая общага” очередного поста в Instagram.
Настасью Самбурскую заподозрили в появлении нового возлюбленного

Накануне, 1 марта, Настасья Самбурская отпраздновала свое 32-летие. В честь праздника актриса опубликовала в соцсети фото, где завтракает в отеле. Актриса в свой день рождения проснулась в Петербурге, а затем отправилась в Москву, назвав “веселым” опытом празднование сразу в двух российских “столицах”. По словам звезды, когда-то у нее не было средств для отметки праздников, поэтому сейчас она гордится тем, что имеет.

Публика начала активно поздравлять Настасью Самбурскую с днем рождения, желая личных и творческих успехов. При этом многие обратили внимание, что стол накрыт на двух персон, а сама актриса позирует в халате и с букетом цветов. Фолловеры предположили, что кумир скрывает от них своего нового возлюбленного, и именно он стал тем, кто сделал фото. Сама звезда пока никак не комментировала слухи.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:38

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