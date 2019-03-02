Ученые разработали гель из яда бразильского паука для повышения потенции





Специалисты утверждают, что новый гель сможет помочь многим мужчинам, которые страдают сексуальными расстройствами. Также ученые уверены, что разработанный ими BZ371 будет эффективнее многих лекарственных средств для увеличения потенции. Как показало клиническое испытание, при использовании геля из яда бразильского паука, у сильной половины человечества кровоток к их половому органу повышался на 113%. Такой результат говорит о том, что эрекция будет достигнута уже через 30 минут после использования вещества.Также научные работники утверждают, что эрекция происходит без стимулирования детородного органа. При этом отвердение мужского полового члена будет продолжаться в течение часа. В ходе эксперимента ученые выяснили, что BZ371 действует и на крыс, которые страдают сексуальными расстройствами.