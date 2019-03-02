АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Ученые разработали гель из яда бразильского паука для повышения потенции

Ученые сообщили, что им удалось разработать гель для повышения потенции, который получил название BZ371. Данное средство было создано на основе яда бразильского паука.

Ученые разработали гель из яда бразильского паука для повышения потенции

Специалисты утверждают, что новый гель сможет помочь многим мужчинам, которые страдают сексуальными расстройствами. Также ученые уверены, что разработанный ими BZ371 будет эффективнее многих лекарственных средств для увеличения потенции. Как показало клиническое испытание, при использовании геля из яда бразильского паука, у сильной половины человечества кровоток к их половому органу повышался на 113%. Такой результат говорит о том, что эрекция будет достигнута уже через 30 минут после использования вещества.

Также научные работники утверждают, что эрекция происходит без стимулирования детородного органа. При этом отвердение мужского полового члена будет продолжаться в течение часа. В ходе эксперимента ученые выяснили, что BZ371 действует и на крыс, которые страдают сексуальными расстройствами.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Маргарита Ларченко убеждена, что
Опубликован список автомобилей, на
Ирина Слуцкая опровергла слухи о
Ученые разработали гель из яда
Милена Безбородова хочет стать
Настасью Самбурскую заподозрили в
Британские ученые назвали способы для
Кристина Асмус заявила, что дома
Ученые раскрыли тайну смерти
«Дом-2»: Антон Беккужев сообщил Ольге
Более 800 км труб проложили в
Вера Брежнева отменила свое выступление
Специалисты назвали главные советы по
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Илья Яббаров отказался участвовать в
Медики: От этих популярных процедур
Алёна Водонаева призналась в слабости к
Дмитрий Исхаков: Полине Гагариной пора
В Ленобласти из реки вытащили
В Китае посетители Starbucks устраивают
«Дом-2»: Милена Безбородова передумала
Скончался лауреат Нобелевской премии по
Ольга Бузова назвала себя «ругающимся
Мечехвосты оказались родственниками
Ушла из жизни актриса Кэтрин Хелмонд
Для православных верующих наступила
Екатерина Волкова получила травму после
СМИ подсчитали, сколько зарабатывают
В Подмосковье столкнувшиеся фура и
Садальский высказал предположение о
Просмотреть все новости