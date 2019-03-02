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Британские ученые назвали способы для уменьшения риска развития слабоумия

В Великобритании ученые изучили последние исследования, чтобы назвать ключевые способы, способные уменьшать риск развития слабоумия. По мнению специалистов, негативное воздействие на состояние мыслительного процесса оказывает даже такой фактор, как плохое настроение, и с этим нужно бороться, сообщается в издании Express.
Британские ученые назвали способы для уменьшения риска развития слабоумия

Исследователи сообщают: на здоровье головного мозга влияют хорошее самочувствие, способность решать различные проблемы, уверенность в завтрашнем дне, и нормальное функционирование организма. В то же время такие неприятные явления как пессимизм, депрессия, плохое психическое благополучие нередко становятся причинами нарушения способностей думать и рассуждать.

В отчете ученых говорится, что в более поздней жизни огромная связь наблюдается между лучшими навыками мышления и положительным психическим благополучием. В связи с этим, чтобы избежать деменции в молодом возрасте нужно не только исключать алкоголь и курение, но и многие другие негативные факторы.

Согласно последним исследованиям, частое общение с родными, друзьями, знакомыми, в том числе телефонные разговоры, и другие виды социальной активности благоприятно отражаются на работе главного органа нервной системы. Так, легкая тренировка может поднять настроение, особенно, если заниматься на открытом воздухе и в компании друзей.

Эксперты рекомендуют отказываться от калорийных продуктов, вызывающих нарушения деятельности внутренних органов. Важно также полноценно высыпаться, уделяя отдыху не меньше семи часов, не пренебрегать различными методиками расслабления, такими как, например, медитация, заключили ученые.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:30

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