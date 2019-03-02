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Кристина Асмус заявила, что дома “троллит” Гарика Харламова

Кристина Асмус откровенно рассказала поклонникам, что дома часто “троллит” Гарика Харламова. Соответствующий пост появился на странице актрисы в сети Instagram.
Кристина Асмус заявила, что дома “троллит” Гарика Харламова

Как рассказала Кристина Асмус, накануне имел место ее небольшой дебют на сцене шоу Comedy Club. По словам актрисы, эпизод с ее участием непродолжительный, она “троллила” мужа, что часто делает и дома, но в этот раз подобное произошло на всю страну. Знаменитость подчеркнула, что их “перепалка” стала экспромтом, они не репетировали и не “прогоняли” свои реплики заранее.

Несмотря на свой значительный опыт в кинематографе, Кристина Асмус, по ее признаниям, очень волновалась на сцене, поэтому заранее использовала много тонального крема, чтобы скрыть багровые пятна на шее. Актриса отметила, что резиденты Comedy Club ее выступление оценили высоко, заявив, что все прошло отлично. Сама же супруга Гарика Харламова считает, что ее таким образом просто хотели поддержать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:24

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