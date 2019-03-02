Ученые раскрыли тайну смерти 300-летнего малыша из Венгрии





Находка сделана еще в 1994 году в городе Вац, когда осуществлялась реконструкция доминиканской церкви. Тогда группе археологов удалось выявить в подземных усыпальницах несколько хорошо сохранившихся гробов. Мумии покойных принадлежали матери, сыну и главе семейства Орловиц. Мумификации тел способствовали созданные условия, а именно сухой воздух, прохлада и сосновое масло. Для исследования трупы решили перевезти в США, теперь они хранятся в центре Санта-Ана.Посредством ряда инструментов и анализов исследователям удалось выдвинуть предположение, что ребенок скончался вследствие дизентерии. Последняя влекла за собой диарею и сильное обезвоживание, но в период XVIII столетия у медицины не было способов решения этой проблемы, поэтому мальчик мог скончаться именно вследствие обезвоживания.