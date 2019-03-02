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Ученые раскрыли тайну смерти 300-летнего малыша из Венгрии

Ученым в ходе исследований удалось раскрыть тайну 300-летнего малыша, обнаруженного во время раскопок в Венгрии. Известно, что мальчик скончался примерно в возрасте одного года.
Ученые раскрыли тайну смерти 300-летнего малыша из Венгрии

Находка сделана еще в 1994 году в городе Вац, когда осуществлялась реконструкция доминиканской церкви. Тогда группе археологов удалось выявить в подземных усыпальницах несколько хорошо сохранившихся гробов. Мумии покойных принадлежали матери, сыну и главе семейства Орловиц. Мумификации тел способствовали созданные условия, а именно сухой воздух, прохлада и сосновое масло. Для исследования трупы решили перевезти в США, теперь они хранятся в центре Санта-Ана.

Посредством ряда инструментов и анализов исследователям удалось выдвинуть предположение, что ребенок скончался вследствие дизентерии. Последняя влекла за собой диарею и сильное обезвоживание, но в период XVIII столетия у медицины не было способов решения этой проблемы, поэтому мальчик мог скончаться именно вследствие обезвоживания.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:16

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