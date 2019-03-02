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Илья Яббаров отказался участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион»

Экс-возлюбленный Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) – 33-летний Илья Яббаров признался, что не будет принимать участие в проектном конкурсе «Свадьба на миллион».

По словам скандально-известного участника реалити-шоу «Дом-2», он не видит ни единого шанса одержать победу в данном состязании.

Илья Яббаров отказался участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион»

Не секрет, что в социальных сетях довольно часто появляются слухи о том, что руководство «Дома-2» на самом деле проводит проектные конкурсы несправедливо.

Стоит отметить, что раньше поклонники телестройки с легкостью могли отдать голос за своего любимчика в бесплатном приложении «ТНТ-клаб», а вот сейчас голосование идет только между участниками «Дома-2», что, по мнению телезрителей, не справедливо.

В последнем эфире реалити-шоу «Дом-2» Яббаров заявил, что отказывается участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион», а объяснил свое решение мужчина довольно просто. Выяснилось, что Илья просто-таки убежден в том, что не сможет дойти со своей новой избранницей Маргаритой Ларченко до финала, поэтому не видит смысла «напрягаться» и «воевать» за главный приз.

Илья Яббаров отказался участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион»

Также Илья заявил, что места в данном состязании уже определены, и стараться попусту просто не хочет. Яббаров понимает, что участники не будут голосовать за его пару, ведь большинство ребят по-прежнему надеются на то, что он помириться с Аленой Рапунцель-младшей.

К слову, в прошлом году в таком же конкурсе долго отказывалась участвовать Ольга Рапунцель, так как понимала, что никто не проголосует за ее парочку.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:47

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