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Более 800 км труб проложили в Балтийском море для "Северного потока-2"

Больше 800 километров газопровода проложили в Балтийском море в ходе строительства "Северного потока-2". Компания Nord Stream 2 AG ведёт работы активными темпами.
Более 800 км труб проложили в Балтийском море для "Северного потока-2"

Как пишет "Слово и Дело", оператор, занимающийся строительством "Северного потока-2", заявил, что на данный момент 800 км труб уже проложены в Балтийском море. Для этого было задействовано судно Pioneering Spirit, однако оно вскоре перейдёт в Северное море по контракту. Информация о таком решении была доступна ещё в 2017 году, и её включили в график.

Хеннинг Коте, будучи главой проекта, заявил, что при строительстве учитываются также экологические факторы, поэтому оно идёт нелинейно. Для разных задач Nord Stream 2 AG использует несколько специальных судов.

Наземная часть газопровода активно строится в Германии, где для этого пригласили больше 2 тысяч специалистов. Последние стараются избегать политических споров о "Северном потоке-2". В ФРГ уложат 47 тысяч труб.

480 км наземного трубопровода протянутся от Балтийского моря до Чехии. 150 километров уже сварено, и 70 км находятся в траншеях. В эксплуатацию трубопровод запустится в конце этого года. По 1200 километрам труб из России в ФРГ будет ежегодно поступать 55 миллиардов кубометров газа.



 
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Экономика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:09

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