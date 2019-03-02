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Алёна Водонаева призналась в слабости к партнёрам моложе себя

Бывшая звезда «Дома-2» Алёна Водонаева призналась в своей слабости к партнёрам намного моложе себя самой. Несмотря на наличие супруга, звезда периодически позволяет себе довольно пошлые и неуместные высказывания о сексуальных предпочтениях.

Алёна Водонаева призналась в слабости к партнёрам моложе себя


Алёна Водонаева недавно попала под подозрения публики в интимной связи с рэпером Гуфом, но слухи быстро развеялись, а фанаты решили, что такими намёками звезда «Дома-2» решила «насолить» экс-подруге Айзе Анохиной. На презентации своей новой книги знаменитость всё же откровенно прокомментировала сложившуюся ситуацию, ещё больше повергнув в шок фанатов.

Алёна Водонаева призналась в слабости к партнёрам моложе себя


Алёна Водонаева с сарказмом отметила, что информация о романе с Гуфом — полная чепуха, да ещё и обиделась на то, что ей приписывают мужчин «в возрасте». Она, как оказалось, таких не особо рассматривает в качестве пары, а основную слабость звезда испытывает к партнёрам намного моложе себя самой, как, например, юный исполнитель Фейс.

Шокированные поклонники раскритиковали Алёну Водонаеву за столь неосторожные высказывания замужней женщины, а некоторые и вовсе заподозрили, что супруг мог давно сбежать от экс-звезды «Дома-2» , но эту информацию она пока оглашать не хочет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:42

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