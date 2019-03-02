Алёна Водонаева призналась в слабости к партнёрам моложе себя





Алёна Водонаева недавно попала под подозрения публики в интимной связи с рэпером Гуфом, но слухи быстро развеялись, а фанаты решили, что такими намёками звезда «Дома-2» решила «насолить» экс-подруге Айзе Анохиной. На презентации своей новой книги знаменитость всё же откровенно прокомментировала сложившуюся ситуацию, ещё больше повергнув в шок фанатов.Алёна Водонаева с сарказмом отметила, что информация о романе с Гуфом — полная чепуха, да ещё и обиделась на то, что ей приписывают мужчин «в возрасте». Она, как оказалось, таких не особо рассматривает в качестве пары, а основную слабость звезда испытывает к партнёрам намного моложе себя самой, как, например, юный исполнитель Фейс.Шокированные поклонники раскритиковали Алёну Водонаеву за столь неосторожные высказывания замужней женщины, а некоторые и вовсе заподозрили, что супруг мог давно сбежать от экс-звезды «Дома-2» , но эту информацию она пока оглашать не хочет.