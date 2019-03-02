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Специалисты назвали главные советы по уходу за ноутбуками

Эксперты рассказали о правильном уходе за ноутбуками, благодаря которому переносные устройства прослужат гораздо дольше. Прежде всего, стоит выделить то, что девайс лучше не держать на коленях или ставить на одеяло, ведь таким образом перекрываются вентиляционные отверстия, приводя к быстрому перегреву.
Специалисты назвали главные советы по уходу за ноутбуками

Перенос ноутбука лучше осуществлять в специальной сумке – в противном случае есть риск повреждения жесткого диска и системы охлаждения. Несмотря на бережность использования, переносной компьютер всё равно нуждается в регулярной чистке. Если пользователь не уверен, что правильно выполнит всю работу, ему стоит обратиться в сервисный центр. Кроме того, категорически запрещается пить за ноутбуком чай или другие напитки, ведь вода – один из главных врагов любого такого предмета.

Если же в устройство всё же попала влага, следует немедленно выключить его, вынуть батарея и отвезти в ремонт. При длительном нахождении на морозе, девайс нельзя использовать сразу же – стоит подождать 30-40 минут и дать прогреться ему до комнатной температуры, заключили специалисты.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 12:00

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