Специалисты назвали главные советы по уходу за ноутбуками





Перенос ноутбука лучше осуществлять в специальной сумке – в противном случае есть риск повреждения жесткого диска и системы охлаждения. Несмотря на бережность использования, переносной компьютер всё равно нуждается в регулярной чистке. Если пользователь не уверен, что правильно выполнит всю работу, ему стоит обратиться в сервисный центр. Кроме того, категорически запрещается пить за ноутбуком чай или другие напитки, ведь вода – один из главных врагов любого такого предмета.Если же в устройство всё же попала влага, следует немедленно выключить его, вынуть батарея и отвезти в ремонт. При длительном нахождении на морозе, девайс нельзя использовать сразу же – стоит подождать 30-40 минут и дать прогреться ему до комнатной температуры, заключили специалисты.