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В Ленобласти из реки вытащили изрезанный труп женщины

В Ленобласти из реки Ижора вытащили труп женщины, покрытый резаными ранами в области живота. По данным СМИ со ссылкой на органы правопорядка, тело обнаружили в Гатчинском районе региона.
В Ленобласти из реки вытащили изрезанный труп женщины

По имеющимся данным, тело гражданки с признаками насильственного характера смерти найдено в населенном пункте Вайялово. Находка сделана вечером прошлой пятницы, 1 марта, вытащили труп из местной реки Ижора. Личность покойной пока неизвестна, на вид ей около 40 лет. Предполагается, что причиной кончины послужили резаные раны, обнаруженные при обследовании в области живота и лица.

В настоящее время изучением трупа занимаются судмедэксперты, что позволит установить точную дату смерти, а также причины случившегося. Кроме того, сотрудниками органов правопорядка Ленобласти принято решение о возбуждении уголовного делопроизводства, проводится соответствующее расследование.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:31

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