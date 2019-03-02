В Ленобласти из реки вытащили изрезанный труп женщины





По имеющимся данным, тело гражданки с признаками насильственного характера смерти найдено в населенном пункте Вайялово. Находка сделана вечером прошлой пятницы, 1 марта, вытащили труп из местной реки Ижора. Личность покойной пока неизвестна, на вид ей около 40 лет. Предполагается, что причиной кончины послужили резаные раны, обнаруженные при обследовании в области живота и лица.В настоящее время изучением трупа занимаются судмедэксперты, что позволит установить точную дату смерти, а также причины случившегося. Кроме того, сотрудниками органов правопорядка Ленобласти принято решение о возбуждении уголовного делопроизводства, проводится соответствующее расследование.