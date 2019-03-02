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Вера Брежнева отменила свое выступление в Кемерово

На официальном сайте ГЦС "Кузбасс" в Кемерово появилось сообщение о том, что певица Вера Брежнева отменила свой концерт. Выступление исполнительницы было запланировано на 2 марта текущего года.

Вера Брежнева отменила свое выступление в Кемерово

Сообщается, что организаторы концертов Веры Брежневой написали официальное письмо, в котором говорится о том, что певица не сможет выступить в Кемерово. Также в объявлении написано, что билеты уже можно вернуть в кассу. При этом администрация сайта так и не сообщила причину, по которой выступление не состоится.

Вера Брежнева отменила свое выступление в Кемерово

Но пользователи Сети, просмотрев страницу Веры Брежневой в социальной сети Instagram, пришли к выводу, что исполнительница предпочла поехать в Париж. Знаменитость опубликовала несколько фотографий и сообщила фанатам, что первый день весны она должна была провести в одном из городов России, но судьба распорядилась совершенно иначе, и она оказалась во Франции. На все вопросы преданных поклонников о концерте в Кемерово Вера Брежнева отвечать не стала.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:05

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