Вера Брежнева отменила свое выступление в Кемерово

Сообщается, что организаторы концертов Веры Брежневой написали официальное письмо, в котором говорится о том, что певица не сможет выступить в Кемерово. Также в объявлении написано, что билеты уже можно вернуть в кассу. При этом администрация сайта так и не сообщила причину, по которой выступление не состоится.Но пользователи Сети, просмотрев страницу Веры Брежневой в социальной сети Instagram, пришли к выводу, что исполнительница предпочла поехать в Париж. Знаменитость опубликовала несколько фотографий и сообщила фанатам, что первый день весны она должна была провести в одном из городов России, но судьба распорядилась совершенно иначе, и она оказалась во Франции. На все вопросы преданных поклонников о концерте в Кемерово Вера Брежнева отвечать не стала.