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Павел Прилучный и Агата Муцениеце отправились в романтическое путешествие по Венеции

Павел Прилучный и Агата Муцениеце отправились в романтическое путешествие по Венеции. Об этом актриса рассказала многочисленным поклонникам посредством публикации в Instagram.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце отправились в романтическое путешествие по Венеции

В романтическое путешествие пара решила отправиться по особому случаю, а именно празднованию 30-летия Агаты Муцениеце. Свой день рождения актриса отметила 1 марта, а одним из первых ее поздравил Павел Прилучный. Актер отвез супругу в Венецию, о чем стало известно из поста именинницы и ее Stories. На обнародованном снимке артистка в роскошном наряде поднимается по лестнице, отметив, что начала праздновать раньше срока благодаря “величайшему мужчине” в лице ее мужа.

В комментариях фолловеры начали активно поздравлять Агату Муцениеце с днем рождения, желая ей творческих успехов и счастья в личной жизни. Кроме того, такое романтическое времяпрепровождение пары окончательно развеяло слухи о том, что между влюбленными произошел разлад, сопровождавшийся рукоприкладством со стороны Прилучного.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:55

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