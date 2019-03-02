Павел Прилучный и Агата Муцениеце отправились в романтическое путешествие по Венеции

В романтическое путешествие пара решила отправиться по особому случаю, а именно празднованию 30-летия Агаты Муцениеце. Свой день рождения актриса отметила 1 марта, а одним из первых ее поздравил Павел Прилучный. Актер отвез супругу в Венецию, о чем стало известно из поста именинницы и ее Stories. На обнародованном снимке артистка в роскошном наряде поднимается по лестнице, отметив, что начала праздновать раньше срока благодаря “величайшему мужчине” в лице ее мужа.В комментариях фолловеры начали активно поздравлять Агату Муцениеце с днем рождения, желая ей творческих успехов и счастья в личной жизни. Кроме того, такое романтическое времяпрепровождение пары окончательно развеяло слухи о том, что между влюбленными произошел разлад, сопровождавшийся рукоприкладством со стороны Прилучного.