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«Дом-2»: Милена Безбородова передумала рожать ребенка в ближайшее время

Возлюбленная Алексея Безуса – Милена Безбородова призналась, что передумала обзаводиться наследниками в ближайшем будущем.

По словам 19-летней участницы реалити-шоу «Дом-2», она взвесила «все за и против» и поняла, что им с 30-летним избранником следует подождать лучших времен.

«Дом-2»: Милена Безбородова передумала рожать ребенка в ближайшее время

Не секрет, что проектную парочку Безбородовой и Безуса многие телезрители воспринимают весьма неоднозначно. Некоторым поклонникам телестройки «Дом-2» нравятся влюбленные, однако большинство уверены, что Милене и Алексею нужно срочно расставаться, ведь их очередная ссора или драка может закончиться очень печально.

В недавнем эфире Безбородова заявила, что хочет подарить Безусу наследника. Многие участники и руководство «Дома-2» восприняли отчаянный шаг Милены, как готовность любым способом привязать Алексея к себе.

Вполне вероятно, что именно поэтому коллектив и ведущие телепроекта поспешили попытаться переубедить 19-летнюю девушку и объяснить, что дети – это очень большая ответственность, к которой нужно относиться очень серьезно.

«Дом-2»: Милена Безбородова передумала рожать ребенка в ближайшее время

И вот вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел новый выпуск «Дома-2», в котором Безбородова заявила, что напрочь отказалась от идеи стать мамой. По словам Милены, она очень хочет детей, однако не сейчас, ведь понимает, что на данный момент не сможет ничего дать малышу.

К слову, у Безбородовой нет никакого образования, хорошей работы и даже опыта семейной жизни, ведь девушка воспитывалась в детском доме.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:29

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