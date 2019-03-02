АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Дмитрий Исхаков: Полине Гагариной пора завоевывать мир после успеха в Китае

Супруг Полины Гагариной престижный фотограф Дмитрий Исхаков в микроблоге Instagram заявил фанатам, что российской певице пора завоевывать мир после успеха на концерте в Китае. По словам знаменитости, зрители в зале встали, когда артистка начала петь свой хит «Спектакль окончен», и не садились до последних слов композиции.
Дмитрий Исхаков: Полине Гагариной пора завоевывать мир после успеха в Китае

В настоящий момент звезда отечественного шоу-бизнеса активно принимает участие в одном из крупнейших песенных конкурсов под названием «Singer» в Китае. Это один из самых важных и престижных конкурсов в Азии, чьи участники обязаны исполнять легендарные хиты, известные всему миру. Интересно, что можно выбирать композицию из собственного репертуара, как и сделала Полина Гагарина.

Дмитрий Исхаков поспешил рассказать поклонникам об успешном выступлении возлюбленной, покорившей сердца китайцев своим исполнением. Он опубликовал в личном блоге Instagram ролик, где Гагарина готовится к выходу на сцену, переводя слова песни «Спектакль окончен» на китайский, а затем феерично выступает, приводя в восторг азиатов. Фотограф с гордостью сообщил подписчикам: «Мы снова первые». По словам Исхакова, все зрители в зале встали с мест на первых нотах, но так больше и не сели. Он уверен, что артистке пора завоевывать весь мир.

Фолловеры высоко оценили дебют звезды, осыпая ее самыми разными комплиментами, отметив, что ее голос и исполнение «доводят до мурашек». Фанаты называли певицу «царицей российской эстрады», давно завоевавшую весь мир своими талантами и красотой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Маргарита Ларченко убеждена, что
Опубликован список автомобилей, на
Ирина Слуцкая опровергла слухи о
Ученые разработали гель из яда
Милена Безбородова хочет стать
Настасью Самбурскую заподозрили в
Британские ученые назвали способы для
Кристина Асмус заявила, что дома
Ученые раскрыли тайну смерти
«Дом-2»: Антон Беккужев сообщил Ольге
Более 800 км труб проложили в
Вера Брежнева отменила свое выступление
Специалисты назвали главные советы по
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Илья Яббаров отказался участвовать в
Медики: От этих популярных процедур
Алёна Водонаева призналась в слабости к
Дмитрий Исхаков: Полине Гагариной пора
В Ленобласти из реки вытащили
В Китае посетители Starbucks устраивают
«Дом-2»: Милена Безбородова передумала
Скончался лауреат Нобелевской премии по
Ольга Бузова назвала себя «ругающимся
Мечехвосты оказались родственниками
Ушла из жизни актриса Кэтрин Хелмонд
Для православных верующих наступила
Екатерина Волкова получила травму после
СМИ подсчитали, сколько зарабатывают
В Подмосковье столкнувшиеся фура и
Садальский высказал предположение о
Просмотреть все новости