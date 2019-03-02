Дмитрий Исхаков: Полине Гагариной пора завоевывать мир после успеха в Китае

В настоящий момент звезда отечественного шоу-бизнеса активно принимает участие в одном из крупнейших песенных конкурсов под названием «Singer» в Китае. Это один из самых важных и престижных конкурсов в Азии, чьи участники обязаны исполнять легендарные хиты, известные всему миру. Интересно, что можно выбирать композицию из собственного репертуара, как и сделала Полина Гагарина.Дмитрий Исхаков поспешил рассказать поклонникам об успешном выступлении возлюбленной, покорившей сердца китайцев своим исполнением. Он опубликовал в личном блоге Instagram ролик, где Гагарина готовится к выходу на сцену, переводя слова песни «Спектакль окончен» на китайский, а затем феерично выступает, приводя в восторг азиатов. Фотограф с гордостью сообщил подписчикам: «Мы снова первые». По словам Исхакова, все зрители в зале встали с мест на первых нотах, но так больше и не сели. Он уверен, что артистке пора завоевывать весь мир.Фолловеры высоко оценили дебют звезды, осыпая ее самыми разными комплиментами, отметив, что ее голос и исполнение «доводят до мурашек». Фанаты называли певицу «царицей российской эстрады», давно завоевавшую весь мир своими талантами и красотой.