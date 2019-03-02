Медики: От этих популярных процедур следует отказаться





Такой процедурой, по словам экспертов, является электрокардиография, которую пациент не должен проводить без указания медиков. Если игнорировать это правило, есть риск определения ошибочного диагноза.Среди популярных косметологических манипуляций специалисты выделяют пилинг. Такая процедура противопоказана людям с болезнями сердца, а также беременным, кормящим и людям с серьезными дерматологическими заболеваниями. МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга строго запрещена к проведению пациентам с имплантами.Лазерная коррекция зрения может только усугубить положение у несовершеннолетних. Такая процедура не нужна детям до 18 лет, так как зрительные органы развиваются самостоятельно до этого времени. Одной из наиболее популярных стоматологических манипуляций является отбеливание зубов. Эксперты уверяют, что болеющим клаустрофобией не стоит выбирать данную процедуру. Не рекомендована она и тем, кто страдает от кариеса, пародонтоза, а также носит скобы.