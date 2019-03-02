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Ольга Бузова назвала себя «ругающимся матом воспитанным человеком»

Ольга Бузова назвала себя «ругающимся матом воспитанным человеком», процитировав в Instagram известную актрису Фаину Раневскую. Таким образом певица оправдала себя за грубые высказывания во время её награждения на сцене премии «Золотая дорожка», считают фолловеры.

Ольга Бузова назвала себя «ругающимся матом воспитанным человеком»


Ольга Бузова в последнее время стала темой номер один для обсуждения среди любителей современной музыки из-за своих откровенных, а иногда и грубых высказываний. Так, отличившись руганью со сцены на премии «Золотая дорожка», певица тут же поспешила оправдаться, назвав себя «ругающимся матом воспитанным человеком».

Ольга Бузова назвала себя «ругающимся матом воспитанным человеком»


Несмотря на старания Ольги Бузовой казаться лучше в глазах своих поклонников, многие не оценили попытку спасти ситуацию цитатами известной актрисы Фаины Раневской. Подписчики микроблога ведущей «Дома-2» считают, что певице давно пора разобраться с личной жизнью, удовлетворить все свои давние желания и потребности, и только потом выходить на сцену, чтобы не провоцировать новые скандалы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:18

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