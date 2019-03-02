Ольга Бузова назвала себя «ругающимся матом воспитанным человеком»

Ольга Бузова в последнее время стала темой номер один для обсуждения среди любителей современной музыки из-за своих откровенных, а иногда и грубых высказываний. Так, отличившись руганью со сцены на премии «Золотая дорожка», певица тут же поспешила оправдаться, назвав себя «ругающимся матом воспитанным человеком».Несмотря на старания Ольги Бузовой казаться лучше в глазах своих поклонников, многие не оценили попытку спасти ситуацию цитатами известной актрисы Фаины Раневской. Подписчики микроблога ведущей «Дома-2» считают, что певице давно пора разобраться с личной жизнью, удовлетворить все свои давние желания и потребности, и только потом выходить на сцену, чтобы не провоцировать новые скандалы.