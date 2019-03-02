В Китае посетители Starbucks устраивают драки из-за стаканов в виде кошачьих лапок
В Китае посетители сети популярных кофеен Starbucks устраивают драки из-за эксклюзивных стаканов, выполненных в форме кошачьих лапок. Продажи необычного продукта стартовали в КНР еще 26 февраля, спровоцировав настоящий ажиотаж.
Необычный стакан с углублением в виде кошачьей лапы был анонсирован в конце февраля, выпустили продукт ограниченной серией. Стоимость такого товара составляет порядка 30 долларов, однако цена не смутила жителей Поднебесной и ради покупки эксклюзива многие выстроились в очередь. Некоторые из китайцев идут на отчаянные меры, разбивая у магазинов палатки в надежде одними из первых заполучить необычное предложение от Starbucks. Такое столпотворение привело к тому, что между некоторыми из граждан в очереди начались драки.
Учитывая ограниченность серии, найти “лишний” стакан с “лапкой” нельзя даже на просторах Сети, чем пользуются перекупщики, информирует портал “ПолитЭксперт”. В частности, они сильно завышают ценник на товар, предлагая его в среднем за 119 и вплоть до 450 долларов.
Необычный стакан с углублением в виде кошачьей лапы был анонсирован в конце февраля, выпустили продукт ограниченной серией. Стоимость такого товара составляет порядка 30 долларов, однако цена не смутила жителей Поднебесной и ради покупки эксклюзива многие выстроились в очередь. Некоторые из китайцев идут на отчаянные меры, разбивая у магазинов палатки в надежде одними из первых заполучить необычное предложение от Starbucks. Такое столпотворение привело к тому, что между некоторыми из граждан в очереди начались драки.
Учитывая ограниченность серии, найти “лишний” стакан с “лапкой” нельзя даже на просторах Сети, чем пользуются перекупщики, информирует портал “ПолитЭксперт”. В частности, они сильно завышают ценник на товар, предлагая его в среднем за 119 и вплоть до 450 долларов.
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:30