АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

В Китае посетители Starbucks устраивают драки из-за стаканов в виде кошачьих лапок

В Китае посетители сети популярных кофеен Starbucks устраивают драки из-за эксклюзивных стаканов, выполненных в форме кошачьих лапок. Продажи необычного продукта стартовали в КНР еще 26 февраля, спровоцировав настоящий ажиотаж.
В Китае посетители Starbucks устраивают драки из-за стаканов в виде кошачьих лапок

Необычный стакан с углублением в виде кошачьей лапы был анонсирован в конце февраля, выпустили продукт ограниченной серией. Стоимость такого товара составляет порядка 30 долларов, однако цена не смутила жителей Поднебесной и ради покупки эксклюзива многие выстроились в очередь. Некоторые из китайцев идут на отчаянные меры, разбивая у магазинов палатки в надежде одними из первых заполучить необычное предложение от Starbucks. Такое столпотворение привело к тому, что между некоторыми из граждан в очереди начались драки.

Учитывая ограниченность серии, найти “лишний” стакан с “лапкой” нельзя даже на просторах Сети, чем пользуются перекупщики, информирует портал “ПолитЭксперт”. В частности, они сильно завышают ценник на товар, предлагая его в среднем за 119 и вплоть до 450 долларов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Маргарита Ларченко убеждена, что
Опубликован список автомобилей, на
Ирина Слуцкая опровергла слухи о
Ученые разработали гель из яда
Милена Безбородова хочет стать
Настасью Самбурскую заподозрили в
Британские ученые назвали способы для
Кристина Асмус заявила, что дома
Ученые раскрыли тайну смерти
«Дом-2»: Антон Беккужев сообщил Ольге
Более 800 км труб проложили в
Вера Брежнева отменила свое выступление
Специалисты назвали главные советы по
Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Илья Яббаров отказался участвовать в
Медики: От этих популярных процедур
Алёна Водонаева призналась в слабости к
Дмитрий Исхаков: Полине Гагариной пора
В Ленобласти из реки вытащили
В Китае посетители Starbucks устраивают
«Дом-2»: Милена Безбородова передумала
Скончался лауреат Нобелевской премии по
Ольга Бузова назвала себя «ругающимся
Мечехвосты оказались родственниками
Ушла из жизни актриса Кэтрин Хелмонд
Для православных верующих наступила
Екатерина Волкова получила травму после
СМИ подсчитали, сколько зарабатывают
В Подмосковье столкнувшиеся фура и
Садальский высказал предположение о
Просмотреть все новости