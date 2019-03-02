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Ушла из жизни актриса Кэтрин Хелмонд

В Лос-Анджелесе ушла из жизни 89-летняя актриса Кэтрин Хелмонд. Как сообщается, причиной смерти артистки могли стать осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера.

Ушла из жизни актриса Кэтрин Хелмонд

При жизни Кэтрин Хелмонд стала лауреатом 2-х наград "Золотой глобус", в 1981 году в номинации "Лучшая женская роль на TV", а через 8 лет знаменитость стала "Лучшей актрисой второго плана ". Голливудская актриса была номинирована на американскую телевизионную премию Эмми, и победила в музыкально театральной премии Tony. Зрители запомнили Кэтрин Хелмонд по ролям в таких кинокартинах, как "Бразилия", "Бандиты времени", "За бортом" и "Лиз: История Элизабет Тейлор". Также актриса озвучивала персонажей мультфильмов "Тачки" и "Мэтр и Призрачный Свет".

Ушла из жизни актриса Кэтрин Хелмонд

Как сообщается, знаменитость скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе, произошло это 23 февраля 2019 года. Причиной смерти актрисы могли стать осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:09

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