Ушла из жизни актриса Кэтрин Хелмонд





При жизни Кэтрин Хелмонд стала лауреатом 2-х наград "Золотой глобус", в 1981 году в номинации "Лучшая женская роль на TV", а через 8 лет знаменитость стала "Лучшей актрисой второго плана ". Голливудская актриса была номинирована на американскую телевизионную премию Эмми, и победила в музыкально театральной премии Tony. Зрители запомнили Кэтрин Хелмонд по ролям в таких кинокартинах, как "Бразилия", "Бандиты времени", "За бортом" и "Лиз: История Элизабет Тейлор". Также актриса озвучивала персонажей мультфильмов "Тачки" и "Мэтр и Призрачный Свет".Как сообщается, знаменитость скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе, произошло это 23 февраля 2019 года. Причиной смерти актрисы могли стать осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера.