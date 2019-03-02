В Подмосковье столкнувшиеся фура и автобус перекрыли проезжую часть





Два транспортных средства не смогли разминуться вблизи Куриловского поста. После столкновения автобус и большегруз развернулись поперек дороги, став таким образом, что оказались перекрыты обе полосы движения. В ГИБДД Подмосковья факт аварии подтвердили, уведомив о двух пострадавших гражданах, чьим жизням сейчас ничто не угрожает. Также уточняется, что ДТП отмечено на Варшавском шоссе в зоне поворота в сторону населенного пункта Курилово.Известно, что работу на месте столкновения ведут сотрудники экстренных служб Подмосковья, будут устанавливаться виновники аварии и ключевые обстоятельства. Из-за заблокированного в обе стороны проезда на участке начала образовываться внушительная пробка, десятки водителей ждут возможности продолжить движение.