Анастасия Лисова стала счастливее после ринопластики и увеличения груди





Анастасия Лисова со времён своего участия в телестройке «Дом-2» сильно изменилась. Первое, что бросается в глаза — девушка сильно похудела и стала выглядеть свежее и счастливее. Недавно в своём Instagram молодая мама откровенно поделилась с подписчиками тем, какие именно пластические операции она перенесла, что из этого ей понравилось, и на что она готова пойти в будущем, чтобы усовершенствовать себя ещё больше.Со слов Лисовой, первым делом она решилась на ринопластику, после которой нос стал красивее, ровнее, но ей теперь немного тяжело дышать, а потому в скором времени экс-участница «Дома-2» повторит операцию. Увеличение груди также порадовало девушку, осложнений после вмешательства никаких нет и размер оказался подходящим.Насчёт посвежевшего лица Анастасия Лисовская отметила, что подтяжку не делала, а лишь бросила курить, пересмотрела рацион питания и максимально сократила количество потребляемого алкоголя. Помимо прочего, девушка занялась спортом и начала любить себя, считая это главной причиной её хорошего внешнего вида.