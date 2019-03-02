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Анастасия Лисова стала счастливее после ринопластики и увеличения груди

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Лисова призналась, что стала гораздо счастливее после ринопластики и операции по увеличению груди. Кроме того, девушка откровенно поделилась с подписчиками в Instagram дальнейшими планами на хирургические вмешательства.

Анастасия Лисова стала счастливее после ринопластики и увеличения груди


Анастасия Лисова со времён своего участия в телестройке «Дом-2» сильно изменилась. Первое, что бросается в глаза — девушка сильно похудела и стала выглядеть свежее и счастливее. Недавно в своём Instagram молодая мама откровенно поделилась с подписчиками тем, какие именно пластические операции она перенесла, что из этого ей понравилось, и на что она готова пойти в будущем, чтобы усовершенствовать себя ещё больше.

Анастасия Лисова стала счастливее после ринопластики и увеличения груди


Со слов Лисовой, первым делом она решилась на ринопластику, после которой нос стал красивее, ровнее, но ей теперь немного тяжело дышать, а потому в скором времени экс-участница «Дома-2» повторит операцию. Увеличение груди также порадовало девушку, осложнений после вмешательства никаких нет и размер оказался подходящим.

Анастасия Лисова стала счастливее после ринопластики и увеличения груди


Насчёт посвежевшего лица Анастасия Лисовская отметила, что подтяжку не делала, а лишь бросила курить, пересмотрела рацион питания и максимально сократила количество потребляемого алкоголя. Помимо прочего, девушка занялась спортом и начала любить себя, считая это главной причиной её хорошего внешнего вида.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:46

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